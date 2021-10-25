«التعليم»: اختبارات رابعة ابتدائي الشهرية في المواد الأساسية فقط

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التقييمية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، والمزمع عقدها يوم 9 نوفمبر القادم بالنظام التقيمى الجديد سوف تكون في المواد الأساسية فقط، دون المواد الفرعية.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن المواد الفرعية وهى: مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومادة التوكاتسو، ومادة المهارات المهنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي لشهر أكتوبر بالعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وجاء منهج مادة اللغة العربية كالتالي:

المحور الأول: اكتشف ذاتي

الموضوع الأول: وطني

نص الاستماع اسلمي يامصر موطني نموذج وصف حدث

الموضوع الثاني : فكرى وابتكاراتي

نص الاستماع مريم ومريم كرة السرعة نموذج كتابة نص وصفي

ومادة الرياضيات كالتالي:

الوحدة الأولي: تعزيز القيمة المكانية (9 دروس)

الوحدة الثانية : استراتيجيات علميتي الجمه والطرح (8 دروس)

ومادة العلوم كالتالي :

الوحدة الأولي: الأنظمة الحية

المفهوم الأول : التكيف والبقاء

المفهوم الثاني : كيف تعمل الحواس

المفهوم الثالث : الضوء وحاسة البصر من النشاط 1:9

ومادة الدراسات الاجتماعية كالتالي :

الوحدة الأولى : بلدنا ورموزه الوطنية

الدرس الاول : أدوات تحديد المواقع

الدرس الثاني : المصادر الأولية والثانوية

الدرس الثالث : موقع مصر بالنسبة للعالم

الدرس الرابع : محافظات مصر

الدرس الخامس: علم مصر

الدرس السادس: الأعياد القومية فى محافظاتنا وشعارتها

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات تقدير نجاح طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وانتقالهم للصف الأعلى في العام الدراسي الواحد، وهي:

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.

- يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

الدرس السادس: الأعياد القومية فى محافظتين وشعارنا.