الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: اختبارات رابعة ابتدائي الشهرية في المواد الأساسية فقط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التقييمية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، والمزمع عقدها يوم 9 نوفمبر القادم بالنظام التقيمى الجديد سوف تكون في المواد الأساسية فقط، دون المواد الفرعية.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن المواد الفرعية وهى: مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومادة التوكاتسو، ومادة المهارات المهنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي لشهر أكتوبر بالعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وجاء منهج مادة اللغة العربية كالتالي:

المحور الأول: اكتشف ذاتي

الموضوع الأول: وطني

نص الاستماع اسلمي يامصر موطني نموذج وصف حدث

الموضوع الثاني : فكرى وابتكاراتي

نص الاستماع     مريم ومريم     كرة السرعة     نموذج كتابة نص وصفي

 

ومادة الرياضيات كالتالي:

الوحدة الأولي: تعزيز القيمة المكانية (9 دروس)

الوحدة الثانية : استراتيجيات علميتي الجمه والطرح (8 دروس)

ومادة العلوم كالتالي :

الوحدة الأولي: الأنظمة الحية

المفهوم الأول : التكيف والبقاء

المفهوم الثاني : كيف تعمل الحواس

المفهوم الثالث : الضوء وحاسة البصر من النشاط 1:9

ومادة الدراسات الاجتماعية كالتالي :

الوحدة الأولى : بلدنا ورموزه الوطنية

الدرس الاول : أدوات تحديد المواقع

الدرس الثاني :  المصادر الأولية والثانوية

الدرس الثالث : موقع مصر بالنسبة للعالم

الدرس الرابع : محافظات مصر

الدرس الخامس: علم مصر

الدرس السادس: الأعياد القومية فى محافظاتنا وشعارتها

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات تقدير نجاح طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وانتقالهم للصف الأعلى في العام الدراسي الواحد، وهي:

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.

- يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

الدرس السادس: الأعياد القومية فى محافظتين وشعارنا.

ابتدائي علم مصر الامتحانات تكنولوجيا المعلومات الاستماع وزارة التربية والتعليم طلاب الدور الثاني محافظات مصر التربية والتعليم الصف الرابع الابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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