«التعليم»: اختبارات رابعة ابتدائي الشهرية في المواد الأساسية فقط
أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التقييمية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، والمزمع عقدها يوم 9 نوفمبر القادم بالنظام التقيمى الجديد سوف تكون في المواد الأساسية فقط، دون المواد الفرعية.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن المواد الفرعية وهى: مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومادة التوكاتسو، ومادة المهارات المهنية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي لشهر أكتوبر بالعام الدراسي الحالي 2021/2022.
وجاء منهج مادة اللغة العربية كالتالي:
المحور الأول: اكتشف ذاتي
الموضوع الأول: وطني
نص الاستماع اسلمي يامصر موطني نموذج وصف حدث
الموضوع الثاني : فكرى وابتكاراتي
نص الاستماع مريم ومريم كرة السرعة نموذج كتابة نص وصفي
ومادة الرياضيات كالتالي:
الوحدة الأولي: تعزيز القيمة المكانية (9 دروس)
الوحدة الثانية : استراتيجيات علميتي الجمه والطرح (8 دروس)
ومادة العلوم كالتالي :
الوحدة الأولي: الأنظمة الحية
المفهوم الأول : التكيف والبقاء
المفهوم الثاني : كيف تعمل الحواس
المفهوم الثالث : الضوء وحاسة البصر من النشاط 1:9
ومادة الدراسات الاجتماعية كالتالي :
الوحدة الأولى : بلدنا ورموزه الوطنية
الدرس الاول : أدوات تحديد المواقع
الدرس الثاني : المصادر الأولية والثانوية
الدرس الثالث : موقع مصر بالنسبة للعالم
الدرس الرابع : محافظات مصر
الدرس الخامس: علم مصر
الدرس السادس: الأعياد القومية فى محافظاتنا وشعارتها
كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات تقدير نجاح طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وانتقالهم للصف الأعلى في العام الدراسي الواحد، وهي:
- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.
- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.
- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.
- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.
- يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.
- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.
الدرس السادس: الأعياد القومية فى محافظتين وشعارنا.