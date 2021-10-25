قفزة في واردات السعودية من الإمارات خلال أغسطس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، أن قيمة واردات السعودية من الإمارات في أغسطس، زادت بنحو 31% على أساس شهري، في قفزة من انخفاض حاد في يوليو، بعد أن فرضت المملكة قواعد جديدة على الواردات من دول الخليج الأخرى.

وأفادت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء، بأن الواردات من الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار) من 3.1 مليار ريال في يوليو.

وعلى أساس سنوي، زادت الواردات من الإمارات بنحو 47%.

تأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض 33% في يوليو، عندما عدلت السعودية القواعد الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد السلع المصنعة في المناطق الحرة.

وعلى صعيد آخر، أشادت الإمارات بإعلان السعودية عن سعيها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060، وأثنت على عقد «منتدى مبادرة السعودية الخضراء»، وجهود المملكة لإيجاد حلول عملية للتصدي لتداعيات تغير المناخ.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، في الجلسة الافتتاحية الرئيسية، خلال ندوة نقاش بعنوان "العد التنازلي لانطلاق مؤتمر الأطراف "COP26: الحالة الراهنة قبل انعقاد قمة بالغة الأهمية"، وذلك ضمن برنامج المنتدى الذي استمر ليوم واحد في العاصمة السعودية الرياض، على الدور المهم للنفط والغاز في تلبية احتياجات الطاقة حاليا وخلال فترة التحول في قطاع الطاقة وفي المستقبل، مشددا على أهمية النظرة الواقعية والعملية والمرنة لمستقبل الطاقة.

وأوضح "الجابر" وفقا لوكالة الانباء الاماراتية- اليوم أن استراتيجية الإمارات، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 تتماشى مع خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي وتواكب طموحات خطة الخمسين، وتتميز بأنها واقعية ومرنة وعملية.

وشدد على ضرورة أن يتم تصميم الحلول المناخية بشكل مرن يتلاءم مع احتياجات مختلف الدول بحسب خصوصيات وظروف كل منها، وأن لا يتم فرض نموذج واحد على الجميع، وأن يكون العمل المناخي فرصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.