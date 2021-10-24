«التموين» توضح أسباب ثبات سعر السكر بالبطاقات التموينية
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها نجحت في الحفاظ على ثبات سعر السكر بالبطاقات التموينية، لعدة أسباب منها:
- الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السكر لمدة 6 أشهر مقبلة ومن المتوقع زيادة معدلات الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 85% لـ90%.
- تنتج شركة السكر مليون طن سنويا.
- تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية 130 ألف طن سكر على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيه ونصف للكيلو.
- تنظيم قافلة الخير بالتنسيق مع مديرية تموين القاهرة والقطاع الخاص لطرح السكر بـ8 جنيهات للكيلو وتعميم التجربة على مستوى المحافظات وفقا لجدول يحدد أيام وأماكن تواجد هذه السيارات المتحركة.
- ربط توزيع السلع الأساسية على البطاقات التموينية وتحديد نصيب كل فرد.