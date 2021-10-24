«التموين» توضح أسباب ثبات سعر السكر بالبطاقات التموينية

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها نجحت في الحفاظ على ثبات سعر السكر بالبطاقات التموينية، لعدة أسباب منها:

الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السكر لمدة 6 أشهر مقبلة ومن المتوقع زيادة معدلات الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 85% لـ90%.

تنتج شركة السكر مليون طن سنويا.

تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية 130 ألف طن سكر على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيه ونصف للكيلو.

تنظيم قافلة الخير بالتنسيق مع مديرية تموين القاهرة والقطاع الخاص لطرح السكر بـ8 جنيهات للكيلو وتعميم التجربة على مستوى المحافظات وفقا لجدول يحدد أيام وأماكن تواجد هذه السيارات المتحركة.

ربط توزيع السلع الأساسية على البطاقات التموينية وتحديد نصيب كل فرد.