المؤتمر الدائم للمرأة العاملة ينظم دورة تدريبية ببورسعيد

نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، دورة تدريبية على مدار يومين بمحافظة بورسعيد، شاركت فيها 20 عاملة بالمنطقة الاستثمارية ونقابة سبأ.

وتضمنت الدورة التدريبية، شرح لقانون العمل رقم 12 لعام 2003، حيث تضمنت الدورة التدريبية 4 جلسات تم عقدها على مدار يومين.

وتناول اليوم الأول من الدورة التدريبية، الحقوق الأساسية في مجال علاقات العمل من حيث، كيف نظم قانون العمل رقم 12 لعام 2003 الأجور بمواده، وأنواع عقود العمل مع التركيز على عقد العمل المؤقت وإشكالياته.

في حين تناول اليوم الثاني من الدورة التدريبية، كيف نظم قانون العمل الإجازات، وكيف حدد ساعات العمل، فضلا عن أنواع الجزاءات، ومتى يحق تطبيقها على العامل، وكذلك شرح واف لحقوق العاملات فيما يخص باب تشغيل النساء، من حيث إجازة الوضع، وإجازة رعاية الطفل، فضلا عن شروط وجود دور حضانة داخل العمل.

بينما تضمنت الجلسة الرابعة والأخيرة من الدورة التدريبية في اليوم الثاني، تمارين تطبيقية لمجموعات عمل وتمثيل أدوار متبادلة؛ لتطبيق ما تم شرحه من حقوق داخل قانون العمل وكيفية تطبيقها بشكل فعلي.

كما تناولت التمارين، أهم المشاكل في القانون ورؤيتهن لتعديل بعض المواد التي تحقق لهن الأمان الوظيفي وبيئة عمل آمنة.