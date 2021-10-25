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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاوت أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الإثنين 25-10-2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

تفاوتت أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الإثنين 25-10-2021، حيث شهدت بعض الشركات زيادات طفيفة في سعر الطن الواحد، بينما انخفض سعر الطن في شركات أخرى، وتنشر "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار الأسمنت في السوق المصري بجميع أنواعه في الشركات العاملة في القطاع.
 

أسعار طن الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

 

جاء سعر طن الأسمنت بشركة السويدي في الصدارة، مستقرًا عند سعر 1125 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت المسلح، بانخفاض جنيهين عن سعر أمس، حيث سجل 1118 جنيهًا.

 

في حين ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة حلوان إلى 1073 جنيهًا للطن الواحد، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن سعر أمس، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث جاء مستقرًا عند 1060 جنيهًا.

 

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة النصر عند 1055 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة المعلم بسعر 1050 جنيهًا.

 

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة المصري مستقرًا عند 1045 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركتي وادي النيل والسهم بسعر 1040 جنيهًا.

 

كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، عند 1030 جنيهًا، في حين انخفض طن الأسمنت بشركتا سيناء 42.5، والعسكري بني سويف إلى 1023 جنيهًا، بفرق 7 جنيهات عن أمس.

 

أسعار طن الأسمنت الأبيض

 

سجل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

وجاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

 

أسعار طن الأسمنت المخلوط

جاء سعر طن الأسمنت بشركة السويدي تشطيبات في الصدارة بنحو 1005 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة بنحو 960 جنيهًا، وتبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان» بنحو 920 جنيهًا.
 

أسعار طن الأسمنت المقاوم

 

جاءت شركتا السويدي وقاهر البحار، في مقدمة أسعار طن الأسمنت المقاوم، حيث سجلًا 1150 جنيهًا في الطن الواحد، تلاهما شركة المسلح بنحو 1145 جنيهًا للطن الواحد.

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واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة السهم بنحو 1060 جنيهًا.

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وائل لطفي

بيوت السويس

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