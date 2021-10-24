الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الاحتراب الأهلي بلبنان» في ندوة للمصري الديمقراطي

لبنان
لبنان

بث الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة جديدة لاتحاد الشباب بالحزب بعنوان (نظرة على المشهد اللبناني بين الحراك المدني والاحتراب الأهلي) مساء الأحد، وذلك على الصفحة الرسمية للاتحاد على فيسبوك.

ضيف الندوة داني أبو شقرة، الناشط سياسي (لبنان)، رائد بوحمدان، الناشط سياسي (لبنان)، فيما أدار الندوة محمد سيف ابوالنجا، مسؤول ملف التثقيف والتدريب باتحاد الشباب المركزي، وأعد الندوة وليد دنقل، مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب.

تناولت الندوة الحراك السياسي بالشارع اللبناني الذي بدأ في 17 تشرين الأول، والتدهور الاقتصادي الحاد، وماتبعه من نتائج.

وتحالف أمانات عمال الأحزاب المصرية، ورشة عمل حول قانون التأمينات والمعاشات 148 بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتمت مناقشة مواد القانون وتحديد المواد الواجب تعديلها. 

اختتمت الورشة نقاشها بإقرار تعديل بعض المواد، وهى:
المادة 21 الخاصة بآخر أجر تسوية 50%، المادة 24 الخاصة بتوافر مدة 65%، المادة 35 الخاصة بزيادة بحد أقصى 15% رغم أن التضخم يصل إلى 30%، المادة 41 الخاصة برفع سن المعاش إلى 65 سنة.

المادة 67 الخاصة بالعاملين بالخارج، المادة 99 الخاصة بالأرامل والمطلقات المستحقين لمعاش الأبوين،
المادة 103 الخاصة بالمهنيين أصحاب المعاش، المادة 111 الخاصة باسترداد التأمينات في مدة 50 سنة. 

وتطرق النقاش إلى مشاكل الصناديق الخاصة واستقلالية صندوق المعاشات، وعدم المساواة بين موظفي الدولة في نسب رفع المعاش وسنوات المعاش، وخفض اشتراك العامل 3% وصاحب العمل 8%، والمادة الخاصة بالفلاحين بأن نسبة التأمين 9 % وإذا تم التأخير في السداد يتم دفع غرامة تأخير 2%.

كما تم مناقشة المادة الخاصة بالتأمين الصحي لأبناء وزوجات العاملين ولماذا تم الغاءه هو والتأمين الصحي لطلاب المدارس وشبهة استبعاد بعض الفئات من الحصول على معاش نتيجة تعقيد الإجراءات وزيادة التكلفة، وانتهت الورشه بتدشين (الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات 148). 

الحزب المصرى الديمقراطى ورشه عمل المشهد اللبناني الحراك السياسي تدهور الاقتصاد الصفحة الرسمية

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وائل لطفي

بيوت السويس

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