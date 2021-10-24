الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علاج الإدمان» يوضح علامات تعاطى سائقى الحافلات المدرسية للمخدرات

الحافلات المدرسية
الحافلات المدرسية

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن عدة علامات تدل على تعاطي سائقي الحافلات المدرسية وهى:-

-احمرار العين.

-وجود هالات سوداء تحت العين.

-عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر.

-الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه.

-عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ‪ خاصة مع تزامن إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات والمقرر تطبيقه اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل

وفى سياق آخر، أكد الصندوق أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت عن أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 45.17% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و 33.92 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 14.21% وأن أكثر مواد التعاطي الحشيش ،حيث احتل المرتبة الأولى طبقًا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 45.17%، فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 41.91%، يليه الترامادول بنسبة 33.17% والأستروكس والفودو بنسبة 12.63% بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".

وأشار إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء، وذلك نتيجة التفاعل الكبير مع الإعلان الأخير الذي أطلقه الصندوق لتوعية الشباب والفتيات بأضرار الإدمان، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى.

قبل وزيرة التضامن الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي المخدرات علاج الإدمان الجهاز الإداري النظافة الشخصية تعاطي المخدرات

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