ضبط سائق بـ5000 لتر سولار مدعم في القاهرة (انفوجراف)

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5000 لتر سولار مدعم بحوزة سائق قبل بيعه بالسوق السوداء للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلاً سيارة نقل مجهزة "بفنطاس" محمل عليها كمية من المواد البترولية 5000 لتر سولار مدعم.

وبمواجهته اعترف بقيامه بتجميع المواد البترولية المضبوطة بحوزته، لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.