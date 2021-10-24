الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق بـ5000 لتر سولار مدعم في القاهرة (انفوجراف)

ضبط سولار مدعم
ضبط سولار مدعم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5000 لتر سولار مدعم بحوزة سائق قبل بيعه بالسوق السوداء للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلاً سيارة نقل مجهزة "بفنطاس" محمل عليها كمية من المواد البترولية 5000 لتر سولار مدعم.

وبمواجهته اعترف بقيامه بتجميع المواد البترولية المضبوطة بحوزته، لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مديرية امن القاهرة السوق السوداء سائق الجرائم التموينية ضبط سائق

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