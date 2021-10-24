الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو سعد يوشك على الانتهاء من «الجسر».. ويبدأ تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد

عمرو سعد
عمرو سعد

أوشك النجم عمرو سعد، على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل في المسلسل الدرامي الجديد "الجسر"، الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركه في بطولة العمل الفنانة نيللي كريم.

وخلال أحداث المسلسل، يدخل النجم عمرو سعد، في صراعٍ مع نيللي كريم، ويتواجهان في حروبٍ عديدة أثناء العمل الذي تدور أحداثه في إطار "الفانتازيا"، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وانتهى أبطال المسلسل مؤخرًا، من تصوير عدد من المشاهد الخارجية داخل مصنع الحديد والصلب في حلوان، ويشارك في بطولته كلا من؛ محمد علاء، خالد كمال، سارة الشامي، ومها نصار.

يأتي ذلك فيما يستعد النجم عمرو سعد، لبدء تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد، والمقرر أن يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2022. 

ويجرى عمرو سعد، جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل، للاستقرار على السيناريو المقرر أن يقدمه، إضافة إلى الوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال، حيث يفاضل حاليًا بين أكثر من عمل.

عمرو سعد عمرو سعد مسلسل الجسر الجسر مسلسل الجسر الفنان عمرو سعد

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وائل لطفي

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