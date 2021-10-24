يتسال الكثير من المواطنين خاصة جماهير القلعة البيضاء عن تعليق وزير الشباب والرياضة على قرار مجلس الدولة بعودة مرتضى منصور، بعد عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك وبطلان قرار وزير الشباب والرياضة انتصار الحق والعدالة وتأكيد على أن صحة موقفه من المخلفات المنسوبة إليه في تقرير لجنة التفتيش برئاسة أحمد الشيخ.

حكم عودة مرتضى منصور

وبناء عليه حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ، ورجوعه لرئاسة النادي، جاء فيها : حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، لحين انتهاء مدته، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

مفدي الدعوة القضائية ضد مرتضي منصور

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا.

تعليق وزير الشباب والرياضة على حكم عودة مرتضى منصور

وعلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن موقفه من قرار محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم، بشأن إلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك الأسبق، بعدما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، موقفه من قرار محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم، بشأن إلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك الأسبق، بعدما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي كانت تطالب بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694، بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وأكد صبحي أن الوزارة تحتم أحكام القضاء ولا تعليق عليها وفي الوقت الحالي ليس هناك خطة أو قرار تتماشى مع أحكام القضاء الا بعد دراسة دقيقة للموقف بشكل كامل وشاملة.