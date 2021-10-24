يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية - أسوان خاصة مواعيد قطارات vip ، ونسلط الضوء على مواعيد القطارات.

مواعيد قطارات vip من " القاهرة والإسكندرية وأسوان"

- قطار 978 vip القاهرة - أسيوط الساعة 6:30 صباحا

- قطار 980 القاهرة - أسوان vip الساعة 8:00 صباحًا

- قطار 2006 vip القاهرة - أسوان الساعة 5:15 عصرًا

- قطار 2014 القاهرة - أسوان vip الساعة 9:00 مساءً

- قطار 976 القاهرة - الاقصر vip الساعة 9:30 مساءً

- قطار 2008 الإسكندرية - أسوان vip يتحرك من الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً ويتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءً

- قطار 934 الإسكندرية - الأقصر vip قيام من الإسكندرية الساعة 10:00مساءً وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل

مواعيد القطارات من محطة القاهرة والإسكندرية من أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط

-قطار 2011 أسوان - القاهرة مكيف الساعة 5:15 صباحًا

- قطار 981 أسوان - القاهرة vip الساعة 5:30 فجرًا

- قطار 2007 أسوان - القاهرة vip الساعة 3:15 عصرًا

- قطار 2015 أسوان - القاهرة vip الساعة 4:00 عصرًا

- قطار 2009 أسوان - القاهرة vip الساعة 6:10 مساءً

- قطار 935 الأقصر - الإسكندرية vip الساعة 12:40 ظهرًا

- قطار 977 vip الأقصر - القاهرة الساعة 7:25 مساءً

- قطار 979 vip أسيوط - القاهرة الساعة 3:00 عصرًا