الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات vip  من القاهرة والإسكندرية وأسوان

قطار سكة حديد
قطار سكة حديد

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية - أسوان خاصة مواعيد قطارات vip ، ونسلط الضوء على مواعيد القطارات.

 

مواعيد قطارات vip  من " القاهرة والإسكندرية وأسوان"

- قطار 978 vip القاهرة - أسيوط الساعة 6:30 صباحا

- قطار 980 القاهرة - أسوان vip الساعة 8:00 صباحًا

- قطار 2006 vip القاهرة - أسوان الساعة 5:15 عصرًا

- قطار 2014 القاهرة - أسوان vip الساعة 9:00 مساءً

- قطار 976 القاهرة - الاقصر vip الساعة 9:30 مساءً

- قطار 2008 الإسكندرية - أسوان vip يتحرك من الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً ويتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءً

- قطار 934 الإسكندرية - الأقصر vip قيام من الإسكندرية الساعة 10:00مساءً وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل

مواعيد القطارات من محطة القاهرة والإسكندرية من أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط

-قطار 2011 أسوان - القاهرة مكيف الساعة 5:15 صباحًا

- قطار 981 أسوان - القاهرة vip الساعة 5:30 فجرًا

- قطار 2007 أسوان - القاهرة vip الساعة 3:15 عصرًا

- قطار 2015 أسوان - القاهرة vip الساعة 4:00 عصرًا

- قطار 2009 أسوان - القاهرة vip الساعة 6:10 مساءً

- قطار 935 الأقصر - الإسكندرية vip الساعة 12:40 ظهرًا

- قطار 977 vip الأقصر - القاهرة الساعة 7:25 مساءً

- قطار 979 vip أسيوط - القاهرة الساعة 3:00 عصرًا

 

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تصل 90 دقيقة.. التأخيرات المتوقعة بمواعيد قطارات اليوم

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«السكة الحديد» تناشد الركاب الالتزام بارتداء الكمامة فى المحطات

 

قطار مواعيد القطارات الروسية اليوم مواعيد قطارات vip

رئيس التحرير

وائل لطفي

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