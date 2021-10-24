الإمارات تؤكد دعمها لجهود التكامل الخليجى لزيادة التبادل التجارى

أكد وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم الأحد، أن بلاده ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات التنموية باعتباره سياسة ثابتة للدولة، ومحركًا لتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية على المستوى الخليجي، جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والستين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مؤخرًا في العاصمة البحرينية المنامة.

وأشار "الزيودي" وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إلى أن الإمارات حريصة على دعم مخرجات لجنة التعاون التجاري، باعتبارها منصة رئيسية لصياغة السياسات والخطط الداعمة للتعاون الخليجي في مجالات التجارة والأنشطة الاقتصادية بما يخدم تطلعات دول المجلس بالازدهار والنمو.

وأضاف أن البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي، حيث ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية في هذا الصدد شملت آليات انسيابية التجارة بين دول المجلس، القوانين الموحدة المرتبطة بالتجارة، ملف التجارة الإلكترونية، ومستجدات الفريق التفاوضي لدول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية والتجارية العالمية.



وفي سياق آخر .. أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، اليوم الأحد، أن عضوية الإمارات في مجلس حقوق الإنسان تعد تتويجًا لجهودها في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وهي شهادة عالمية على الأهمية التي توليها الإمارات لحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وأشار إلى أن الإمارات تلعب دورًا مؤثرًا في جهود ضمان الاستقرار في المنطقة بما تملكه من نفوذ وقدرة على الإلهام.

وقال المسئول الأوروبي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات، على هامش زيارته للإمارات لحضور فعاليات الحفل الرسمي للمفوضية الأوروبية بمناسبة "يوم الشرف الأوروبي"ـ الذي نظم أمس السبت، ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، إنه يسمح للجميع بمناقشة وإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي يواجهها المجتمع العالمي.

وأعرب عن تفاؤله أن يمثل الحدث العالمي بداية العودة إلى الحياة الطبيعية بعد أزمة وباء كورونا، مؤكدًا على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان وصول لقاحات "كورونا" إلى جميع أنحاء العالم.