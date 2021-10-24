الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية: العلاقات بين روسيا و«الناتو» تعود إلى نقطة الصفر

الناتو
الناتو

رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو" عادت إلى نقطة الصفر، أي إلى ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، بعنوان (روسيا - الناتو.. حرب باردة)، أن العلاقات بين روسيا وحلف الناتو تتجه إلى مزيد من التوتر والتصعيد، خصوصًا بعد قرار الحلف أمس الأول ضم أوكرانيا إليه، ووضع خطة دفاع رئيسية جديدة لمواجهة أي هجوم روسي محتمل على جبهات متعددة، موضحة أن ذلك استدعى ردًا روسيًا فوريًا، إذ أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن طبيعة الحلف لم يتشكل من أجل السلام بينما أنشئ للمواجهة.
وكانت روسيا قد أعلنت يوم الإثنين الماضي تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو" وإغلاق مكاتب الحلف في موسكو بداية من نوفمبر المقبل إلى أجل غير مسمى، ردًا على طرد "الناتو" لعدد من ممثليها الدائمين في بروكسل في أعقاب زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية لروسيا فيكتوريا نولاند، وفي توقيت كان كثيرون يعلقون فيه الآمال على احتمال انفراجة في علاقات الكرملين مع كل من "الناتو" والولايات المتحدة.

ابوظبى الإمارات روسيا و الناتو روسيا الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 24-10-2021

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها فى مستهل التعاملات

مرتضى منصور لـ«رئاسة الزمالك».. ما وراء «حكم العودة»

«إتش سي»: نتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال