القبض على أخطر مهربي المخدرات في كولومبيا

قالت السلطات الكولومبية، اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على داريو أنطونيو أوسوغا ديفيد، الملقب بأوتونيل، زعيم عصابة ديل غولفو وأخطر مهربي المخدرات المطلوبين في البلاد، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأشار الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إلى أن إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 50 عامًا تم صباح السبت، خلال عملية مشتركة من الجيش والطيران والشرطة الوطنية في منطقة أورابا بمقاطعة أنتيوكيا شمال غرب كولومبيا.

وتابع دوكي في مؤتمر صحفي:"هذه هي الضربة الأشد لتهريب المخدرات هذا القرن في بلادنا"، مشيرًا إلى أن الاعتقال يمكن مقارنته فقط بعملية القبض على بابلو إسكوبار"، زعيم المخدرات الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في عام 1993.

وأضاف أن "الملقب بأوتونيل كان أخطر زعيم مخدرات في العالم، قاتل لأفراد الشرطة والجنود والنشطاء المحليين".

ولفت إلى أن "هذه نهاية عصابة ديل غولفو"، داعيًا الأعضاء المتبقين بالمنظمة الإجرامية إلى تسليم أنفسهم.

وقال دوكي إنه "نظرًا لخطورة هذا المجرم"، فقد تم تبادل المعلومات مع وكالات أمريكية وبريطانية.

وقال لويس فرناندو نافارو، القائد العام للقوات العسكرية الكولومبية، إن "العملية التي بدأت صباح يوم الجمعة وانتهت يوم السبت، وكانت نتيجة لسبع سنوات من العمل".

ونشرت السلطات الكولومبية لقطات مصورة لعملية القبض وصورًا للرجل وهو مكبل اليدين.

يشار إلى أن أوسوجا ديفيد متهم بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والقتل والابتزاز والاختطاف والتآمر والتجنيد الإجباري للقصر.