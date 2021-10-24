كوريا الجنوبية تسجل 1423 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 351 ألفا و 899 حالة.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .2766 يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ40 مليون شخص، أو نحو 4ر79 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.



وحصل نحو 9ر35 مليون شخص، أو 1ر70 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

وفي سياق متصل ، حققت كوريا الجنوبية هدفها المتمثل في التلقيح الكامل لأكثر من 70 في المئة من سكان البلاد قبل الموعد المقرر لذلك وسط حملة التطعيم المتسارعة.

ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تلقى ما مجموعه 35.94 مليون شخص جرعتهم من لقاحات مضادة لمرض كوفيد 19-، وهو ما يمثل 70 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة.

وبدأت كوريا الجنوبية حملة التطعيم على مستوى البلاد في أواخر فبراير الماضي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. يأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية للتخلص التدريجي من قيود فيروس كورونا اعتبارًا من الشهر المقبل، لتنضم إلى قائمة البلدان التي تتبنى برنامجا جديدا للعودة إلى الحياة الطبيعية مع فيروس كورونا.



من المقرر أن يدخل البرنامج ، المسمى "التعايش مع" كوفيد- 19 ، حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر.

وسوف يعني أنه سيتم التعامل مع كوفيد 19- على أنه مرض تنفسي معد ، مثل الإنفلونزا الموسمية ، مع تطبيق تباعد اجتماعي أسهل.