فتحى سلامة وفرقته «شرقيات» على المسرح المكشوف بالأوبرا

يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفلًا جديدًا للفنان فتحي سلامة.

ويقدم الموسيقار وعازف البيانو فتحى سلامة ومجموعة "شرقيات"، حفلا يتضمن البرنامج توزيعات إلكترونية جديدة للموسيقى التصويرية التى كتبها فتحى سلامة لفيلمى "جنة الشياطين" و"المسافر"، إلى جانب تناول جديد لمختارات من مؤلفاته الخاصة.

جدير بالذكر أن فتحي سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو، ويعد الفنان الوحيد في العالم العربي الحاصل على جائزة الجرامي الموسيقية العالمية عام 2004، كما حصل على جائزة الـB.B.C العالمية، وجائزة أحسن موسيقى تصويرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2000 عن فيلم «جنة الشياطين»، والفيلم الروائي القصير «علامات إبريل»، كما قام بوضع الموسيقى التصويرية لفيلم «المسافر».

ساهم الموسيقار فتحي سلامة، في توزيع وتلحين العديد من الأغنيات لكبار المطربين المصريين من بينهم: محمد منير وعمرو دياب وعلي الحجار وأنوشكا وغيرهم، كما شارك في أهم مهرجانات الجاز والـ«وورلد ميوزيك» الدولية، وقدم نحو 9 ألبومات تعاون فيها مع أعلام الموسيقى والغناء في العالم.

وقام الفنان فتحي سلامة، بتلحين وتوزيع كل أغاني ألبوم "وحداني" الذي يجمع خبرة العديد من الموسيقيين المصريين والعرب والأجانب في تجربة تمتد جذورها لأعماق التراث العربي ولكنها في الوقت نفسه في منتهى الحداثة والمعاصرة.

ويضم الألبوم العديد من الآلات المصرية التقليدية مثل المزمار والأرغول والربابة والمجرونة والقانون والكمان والناي ومختلف آلات الإيقاع الشرقي جنبًا إلى جنب مع الجيتار والباص والكيبوردز والدرامز وعناصر من الموسيقى الإلكترونية.

وتعد فرقة شرقيات التي أسسها فتحى سلامة عام 1989، إحدى الفرق المصرية المتميزة، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة في معظم دول العالم، كما شاركت في عدد من المهرجانات الدولية المتخصصة.

ـ"الفن الجميل" للكاتبة كريمان حرك على المسرح الصغير

في سياق متصل، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء اليوم أيضا، ندوة لمناقشة الجزء الثالث من سلسلة كتب "الفن الجميل"، للناقدة والكاتبة الصحفية كريمان حرك وتستضيف الدكتورة رشا طموم الأستاذ بقسم التأليف والنظريات بكلية تربية موسيقية، الدكتورة حنان أبو المجد أستاذة التحليل الموسيقى بكونسرفتوار القاهرة، المهندس مايكل غالى عضو جمعية أصدقاء الأوبرا ويديرها الإعلامى أيمن عدلى .

الكتاب يحمل عنوان "الموسيقى العالمية والمحلية المتطورة فى مصر" ويتناول نشاط الموسيقى العالمية فى مصر من خلال لمحة تاريخية موثقة عن نشأة هذا النشاط وتطوره منذ ثلاثنيات القرن الماضى وحتى الآن. كما تقدم الكاتبة رؤيتها النقدية لعروض فرق الموسيقى السيمفونية والحجرة والمؤلفات المصرية والعربية التى تم تقديمها فى دار الأوبرا الجديدة منذ إفتتاحها عام 1988 مع تقييم موضوعى للعازفين والقادة المصريين والأجانب.

يتخلل الندوة فقرات فنية يقدمها كبار عازفى أوركسترا القاهرة السيمفونى وهم: الدكتور وسام أمين علي الأبوا، الدكتورة منى واصف علي الهارب. ومن نجوم الموسيقى العربية المطربة ريم كمال .

يذكر أن سلسلة كتب "الفن الجميل"، تتكون من خمس أجزاء صدر الجزء الأول عام 2016 بعنوان "مختارات نقدية لإسهامات الفرق المصرية فى الموسيقى الاوبرا والبالية"، أما الجزء الثانى صدر علم 2018 بعنوان "فن الأوبرا فى مصر".