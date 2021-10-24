5 طرق تحددها وزارة التموين للفصل بين المحافظات

تعتبر خدمة النقل بين المحافظات إحدى مميزات التحول الرقمي التي بدأته وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مكاتب التموين ومراكز التموين المتطورة البالغة نحو 350 مركزًا منتشرا على مستوى المحافظات.

كما تعتبر من الخدمات التي تشغل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والذين يمثلون نسبة 80% من إجمالي السكان بما يوازي 63 مليون مواطن مسجل على البطاقة التموينية وهي بعد الفصل بين المحافظات القاهرة الكبرى واكتفاء كل محافظة بأبنائها والذي أدى إلى توفير نسبة 30 % من الدقيق.

وبدأ البعض من المواطنين النقل للبطاقات التموينية إلى مقر سكنهم وحسب الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقات التموينية والتي تتم الفصل بين المحافظات من خلال الآتي:

أولا تسجيل البيانات على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية أو من خلال الذهاب إلى مكاتب التموين ومراكز التموين المتطورة ومعه الأوراق اللازمة والتي تشمل بطاقة الرقم القومي ورقم البطاقة الذكية ورقم الهاتف وصور شهادات الميلاد.

ثانيا يتم تسجيل بيانات البطاقة الذكية على موقع دعم مصر والرقم القومي وعدد الأبناء المستفيدين من البطاقة التموينية في حال عدم الذهاب إلى المكاتب التموينية.

ثالثا من خلال موقع دعم مصر يتم حفظ النقل بين المحافظات واختيار المحافظه التي يتم نقل البطاقة الذكية لها واختيار اسم التاجر التموينى أو المجمع الاستهلاكي أو مشروع جمعيتي القريب من محل السكن.

رابعا يتم على الفور مراجعة البيانات من خلال الإنتاج الحربي وفحصها والتأكد من صحتها وعدد الأفراد المستفيدين عليها وبشرط الأرقام القومية أن تكون سليمة.

خامسا يتم تفعيل سيستم البطاقة الذكية بالنقل للمحافظة التي تم اختيارها طبقا للرقم القومي لمحل السكن ويتم صرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز والخبز من أقرب بقال تموينى أو من أقرب مخبز.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفصل بين محافظات القاهرة الكبرى من صرف الخبز من المحافظات المجاورة ومحافظات القاهرة الكبرى التي كانت تقوم بصرف الخبز في محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية، حيث قامت خلال الشهر الجاري بدء التنفيذ لعمليات النقل بين المحافظات والفصل بين المحافظات لتكتفي كل محافظة من أبنائها والمقيمين فيها، وهذا ما أدى إلى توفير حصص الدقيق في المحافظات بنسبه الـ 30٪ على الأقل.