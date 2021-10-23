روسيا تسلم فنزويلا 713 ألف جرعة لقاح سبوتنيك المضاد لكورونا

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم السبت، وصول 713 ألف جرعة من المكون الثاني من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لكورونا إلى فنزويلا.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن وزير الصناعة والإنتاج الوطني الفنزويلي خورخي أريزا، شكر روسيا على أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من سبوتنيك تلقتها البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، سلط نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف الضوء على تسليم 3.86 مليون جرعة من اللقاح إلى فنزويلا منذ أواخر العام الماضي، وأكد أن كاراكاس كانت الأولى في أمريكا اللاتينية التي تسجله.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض لفيروس كورونا المستجد وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.