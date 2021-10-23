إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تؤكد فاعلية لقاح فايزر للأطفال

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن جرعات لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد على الأطفال تبدو فعالة للغاية.

وذكرت الإدارة الأمريكية- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن اللقاح لم يسبب مشاكل غير متوقعة تتعلق بالسلامة.

ونشرت الإدارة تحليلها لبيانات شركة (فايزر)، قبل اجتماع- الأسبوع المقبل- لمناقشة ما إذا كانت اللقاحات جاهزة للاستخدام على يقرب من 28 مليون طفل في البلاد تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وستطلب الإدارة من لجنة من الاستشاريين التصويت على قرار التصريح لفايزر باستخدام اللقاح.

وذكر البيان أن علماء إدارة الغذاء والدواء خلصوا في تحليلهم إلى أنه في كل سيناريو تقريبًا، ستفوق فائدة اللقاح في منع دخول المستشفى والوفاة من كورونا أي آثار جانبية خطيرة محتملة على الأطفال، لكن مراجعي الإدارة لن يمنحوا التصريح لشركة فايزر إلا بعد دراسة وافية للبيانات.

وستطرح الإدارة بيانات فايزر على لجنة المستشارين المستقلين يوم الثلاثاء المقبل، وستدرس توصياتهم قبل اتخاذ قرارهم الخاص.

وأعلنت فايزر- أمس- أن جرعات الأطفال من لقاح كورونا الخاص بها آمنة وفعالة بنسبة 91 في المائة تقريبًا في الوقاية من العدوى لدى أطفال المدارس الابتدائية.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.