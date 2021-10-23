مصر تشارك في معرض «Web Summit» العالمي بالبرتغال

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عن الشركات المصرية المشاركة في مؤتمر Web Summit الدولي المقرر انعقاده في الفترة من 1-4 نوفمبر المقبل بمدينة لشبونة بالبرتغال بإجمالي 29 شركة ما بين شركات عارضة وعددها 19 شركة وأخرى زائرة وعددها 10 شركات.

يأتي ذلك في إطار الشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، وبرئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما يضم الوفد المصري المشارك في هذا الحدث العالمي 45 شخصا كممثلين للشركات وايتيدا وايضا من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والشركات المصرية بعد النجاح منقطع النظير الذي تحقق في دورة عام 2019 والتي شاركت فيها 7 شركات مصرية، حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية الإبداع التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة على تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة ، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي توليه القيادة السياسية للشركات الناشئة والشركات ذات الأفكار الجديدة والتي تعود بالنفع على المجتمع المصري.

وكانت لجنة التحكيم قد انتهت مؤخرا من اختيار الشركات الفائزة وتضم اللجنة أعضاء من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومركز الإبداع وريادة الأعمال "تيك" التابع للهيئة، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وخبراء متخصصين في مجال التكنولوجيات المتقدمة والاستثمار التكنولوجي.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هذه المشاركة تعتبر أكبر مشاركة مصرية في مؤتمر ويب ساميت بلشبونة ، مشيرا أن الدعم الذي حصلت عليه الشركات سواء العارضة أو الزائرة من وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتحاد العام للغرف التجارية تحت رئاسة المهندس إبراهيم العربي يأتي تتويجًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لأنشطة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وتابع خليل يعتبر Web Summit من الفعاليات الكبيرة عالميًا في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال في أوروبا ويقام منذ عام 2010 ويحضره أكثر من 90 ألف مشارك منهم 11000 على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذين بشركات التكنولوجيا الكبرى من 160 دولة و1200 متحدّث ويشارك أيضًا أكثر من 4000 شركة ناشئة تعمل في العديد من مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا تنسيقيا مع الشركات المشاركة في المعرض بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لاستعراض شكل المشاركة وآليات التنفيذ.