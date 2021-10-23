السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين مرسى مطروح: ضبط 28 مخالفة بالضبعة

حملة تموينية
حملة تموينية

تفقد المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين بمطروح سير العمل بالمنشآت التموينية حيث تم تنفيذ حملة  تموينية مفاجئة على مدينة الضبعة وذلك بالتنسيق مع قسم مباحث التموين  لمتابعة الوضع التمويني بالأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومحطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز. 

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 حملة  تموينية

وأوضح وكيل وزارة التموين بمطروح أن الحملة أسفرت عن ضبط 28 مخالفة متنوعة تضمنت “توقف عن الإنتاج دون أذن رسمي أو عذر قهري (مخبز بلدي)، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخبز بلدي)، عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش داخل المخبز، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات".

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 حملة  تموينية

وأكد وكيل  تموين مطروح أنه تم قيد المحاضر بقسم شرطة الضبعة  للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف. 

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 حملة  تموينية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية و مراجعة كل ما يتم تقديمه للمواطنين  ضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

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 حملة  تموينية

حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
مباحث التموين الإجراءات القانونية مخالفة تموينية حملة تموينية مدينة الضبعة مطروح

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