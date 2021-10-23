السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الفول البلدي والمستورد اليوم السبت 23 أكتوبر

الفول
الفول

استقرت أسعار الفول بالسوق المحلي لدى تجار "الجملة"، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، وثبتت أيضًا للمستهلك، وقد شهدت أسعار الفول بمختلف أنواعه "البلدي والمستورد" وأيضًا "الرفيع والعريض"، استقرارًا اليوم كما استقرت أسعار الفول البلدي بنوعيه "رفيع وعريض الحبة".

وثبتت أيضًا أسعار الفول المستورد بنوعيه "الأسترالي و الليتواني"، وذلك في ظل المتابعة اللحظية واليومية لآخر التغيرات والمستجدات التي تطرأ على أسعار السلع في مصر.

وجاءت أسعار الفول، على النحو التالي:

استقرت أسعار الفول البلدي "رفيع الحبة" عند 10,500 جنيهًا للطن ،وثبتت أيضًا أسعار الفول البلدي "عريض الحبة" ، لتسجل 9,000 جنيهًا للطن ،كما سجلت أسعار الفول الأسترالي، اليوم استقرارًا بالسوق المحلي ، ليسجل سعر الطن 8,300 جنيهًا للطن ،وسجلت أيضًا أسعار الفول الليتواني لدى التجار ثباتًا، ليسجل سعره 8,000 جنيهًا للطن.

 

أسعار الفول للمستهلك بالسوق المحلي

سجل سعر كيلو الفول السايب، تراوحًا ما بين 18 إلى 20 جنيهًا، أما الفول البلدي "الضحى" فقد ثبت عند 30 جنيهًا (نصف كيلو).

واستقرت أيضًا أسعار الفول البلدي رفيع الحبة، ليتراوح سعر الكيلو منه ما بين 24 إلى 34 جنيهًا، وأيضًا سجل سعر الفول البلدي عريض الحبة ثباتًا ليتراوح ما بين 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

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