البنك المركزي العراقي و«الخليج العربي للتنمية» يبحثان التعاون المشترك

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الجمعة، مع رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية الأمير عبد العزيز بن طلال، أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وأوضح البنك المركزي العراقي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المحافظ التقى بالأمير بن طلال في الرياض وذلك خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية.

يذكر أن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) يعمل كمنظمة إقليمية تنموية مانحة، تدعم وتشجع الابتكار في مجالات التنمية البشرية.

