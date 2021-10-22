الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا فى الدول العربية: العراق الأكثر فى عدد الإصابات والبحرين دون وفيات

كورونا
كورونا

أظهرت بيانات وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم، أن العراق جاء في المرتبة الأولى كأكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما استمرت البحرين في تسجيل صفر وفيات متعلقة بالفيروس.
ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1846 إصابة و26 وفاة، وتماثل 2669 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و43 ألفا و963 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و901 حالة، والشفاء إلى مليون و982 ألفا و232 حالة بنسبة 97%.
وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن أنه تم تسجيل 6 وفيات و459 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1173 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 96.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وفي البحرين، لم تسجل وزارة الصحة أي وفيات متعلقة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما سجلت 59 إصابة جديدة، كما تعافت 71 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274 ألفا و354 حالة.
وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 51 إصابة جديدة و59 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و162 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 537 ألفا و208 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 8 آلاف و774 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.
وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 88 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 739 ألفا و106 إصابات، وتم تسجيل 135 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 733 ألفا و8 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 2128 حالة، وذلك بعد تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

العراق البحرين كورونا بالدول العربية عواصم عربية كورونا الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

طريقة التسجيل لتطعيم كورونا وتنشيط الطلب وأخذ الجرعتين

«فايزر»: 91% فاعلية لقاح كورونا للأطفال من 5 إلى 11 عامًا

«ضرب الزوج لزوجته عادى».. القصة الكاملة لهاشتاج «أوقفوا مبروك عطية»

اللقاء الأول.. 5 ملفات ناقشها بوتين مع رئيس وزراء إسرائيل

المجلس الأوروبى ينشر استنتاجاته لجائحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: مصر بذلت جهودًا ضخمةً من أجل حقوق الأسرى لدى إسرائيل

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة فى الأقصى رغم قيود الاحتلال

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة