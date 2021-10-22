الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكى «دون تباعد»

الحرم المكي
الحرم المكي

يؤدي المصلون أول صلاة جمعة من الحرم المكي دون تباعد أو حواجز، والتي تعد أول صلاة جمعة منذ 18 شهرًا التي يرى فيها العالم الكعبة المشرفة مجددًا دون تباعد أو حواجز. 

ويستمر المترددون على الحرمين بارتداء الكمامات، ويشترط حصولهم على جرعتين من لقاحات كورونا، وكان قد عاد المسجد الحرام في مكة للعمل بكامل طاقته الاستيعابية، الأحد، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا. 

وتمت إزالة علامات  التباعد الاجتماعي من على على أرضيات الحرم، كانت موجودة لمساعدة المصلين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وسُمح للناس بالصلاة جنبا إلى جنب، كما اعتادوا من قبل، ونشرت هيئة شئون الحرمين مجموعة من الصور للاستعدادات النهائية التي تتم داخلها من أجل أول صلاة جمعة تقام دون تباعد اجتماعي منذ عام ونصف العام.

 وقالت الهيئة إن الإدارة العامة للتوسعة الشمالية تكثف جهودها من أجل استقبال قاصدي المسجد الحرام اليوم في أول صلاة جمعة تقام بعد إزالة ملصقات التباعد الاجتماعي، وقال المدير العام للتوسعة الشمالية، المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي، إن الهيئة تشرف على تعقيم وغسل وفرش المصليات وتعطير السجاد، وتجهيز عبوات ماء زمزم للمصلين.

 

صلاة جمعة من الحرم المكي الحرم المكي بدون تباعد أو حواجز صلاة جمعة كامل طاقته الاستيعابية المسجد الحرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

ارتفاع ضحايا حريق مصنع المتفجرات فى روسيا إلى 15 قتيلًا

متسوّل يجنى 4300 جنيه فى اليوم.. يستغل أبناءه الخمسة

توابع «صراع تيجراي».. «موديز» تخفض تصنيف إثيوبيا الائتماني للمرة الثانية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكى «دون تباعد»

وزير المالية: الرئيس السيسى جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمار

«الشريف»: تحية الرئيس السيسي لعمر هاشم تؤكد تقديره للعلماء ودورهم بتشكيل الوعي المجتمعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوي

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا