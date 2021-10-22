بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكى «دون تباعد»

يؤدي المصلون أول صلاة جمعة من الحرم المكي دون تباعد أو حواجز، والتي تعد أول صلاة جمعة منذ 18 شهرًا التي يرى فيها العالم الكعبة المشرفة مجددًا دون تباعد أو حواجز.

ويستمر المترددون على الحرمين بارتداء الكمامات، ويشترط حصولهم على جرعتين من لقاحات كورونا، وكان قد عاد المسجد الحرام في مكة للعمل بكامل طاقته الاستيعابية، الأحد، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وتمت إزالة علامات التباعد الاجتماعي من على على أرضيات الحرم، كانت موجودة لمساعدة المصلين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وسُمح للناس بالصلاة جنبا إلى جنب، كما اعتادوا من قبل، ونشرت هيئة شئون الحرمين مجموعة من الصور للاستعدادات النهائية التي تتم داخلها من أجل أول صلاة جمعة تقام دون تباعد اجتماعي منذ عام ونصف العام.

وقالت الهيئة إن الإدارة العامة للتوسعة الشمالية تكثف جهودها من أجل استقبال قاصدي المسجد الحرام اليوم في أول صلاة جمعة تقام بعد إزالة ملصقات التباعد الاجتماعي، وقال المدير العام للتوسعة الشمالية، المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي، إن الهيئة تشرف على تعقيم وغسل وفرش المصليات وتعطير السجاد، وتجهيز عبوات ماء زمزم للمصلين.