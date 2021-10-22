عرض أفضل 10 تجارب للري الحديث فى «أسبوع القاهرة للمياه»

حضر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المرحلة الأخيرة من مراحل اختيار المزارعين الفائزين في المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه “حافظ عليها تلاقيها”، والتي تُقام للعام الرابع على التوالي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، حيث سيتم تقييم واختيار أفضل 10 تجارب، وتقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث وزيادة الوعي بالفوائد العديدة التي تعود على المزارعين من هذا التحول.

وأجرى الدكتور عبدالعاطى حواراً مع المزارعين الذين أعربوا عن سعادتهم باستخدام أنظمة الرى الحديث في أراضيهم لما لها من مميزات عديدة مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، ورفع جودة المحاصيل المنتجة وترشيد استخدام المياه وتقليل كميات الأسمدة والعمالة والطاقة المستخدمة في الزراعة.

واستعرض المزارعون تجاربهم الناجحة حيث استعرض أحد المزارعين تجربته التي نفذها مع المزارعين المحيطين به من خلال تنفيذ شبكة ري حديث وتأهيل مساقي وبوابات الأفمام بطول 4 كم لزمام 250 فدانا، وقد أدى ذلك لارتفاع انتاجية القمح من 13 أردبا إلى 25 أردبا للفدان، في حين أشار مزارع آخر والذي يقوم بزراعة البصل وبنجر السكر، أن استخدام نظم الري الحديث أدى لحدوث توفير بنسبة 60% في العمالة والأسمدة والتقاوي والسولار وتحسن جودة الثمار، وتسهيل عملية مقاومة الآفات، وسهولة وصول المياه لمحصول البنجر، وانخفاض كمية الأسمدة المستخدمة في زراعة البنجر من 28 شيكارة إلى شيكارة واحدة للفدان.

وأفاد أحد المزارعين والذى يقوم بزراعة البصل والطماطم ، أن استخدام نظم الري الحديثة أدى لتقليل كمية الأسمدة المستخدمة في زراعة الطماطم من 6 شيكارة إلى 2 شيكارة للفدان، وارتفاع إنتاجية البصل من 17 الى 25 طنا للفدان، وارتفاع إنتاجية الطماطم من 25 إلى 50 طنا للفدان، وأفاد مزارع آخر يقوم بزراعة العنب والبصل والكانتالوب إلى أنه كان يعانى من وجود الحشائش أثناء استخدامه للري بالغمر، إلا أنه بعد استخدام الري الحديث فقد أدى ذلك لعدم وجود الحشائش مع إمكانية تحميل زراعة البصل على العنب الأمر الذي أدى لزيادة الإنتاجية، بالإضافة لتوفير الأسمدة بنسبة 60%.

وأعرب أحد المزارعين عن معاناته سابقا من ارتفاع درجة رطوبة التربة وارتفاع تكاليف تجهيز الأرض إلى 25 ألف جنية للفدان واستخدام 16 شيكارة من الأسمدة، إلا أنه بعد استخدام نظم الري الحديث انخفضت الرطوبة الأرضية، وتم تقليل تكاليف الإنتاج إلى 9 آلاف جنيه فقط للفدان وتقليل الأسمدة المستخدمة إلى 2 شيكارة فقط.

وأعرب مزارع آخر يقوم بزراعة الفراولة عن معاناته من ضعف الإنتاج ووجود الحشائش، إلا أن استخدام نظم الرى الحديث أدى لزيادة إنتاجية الفراولة التى وصلت إلى أكثر من 30 طنا للفدان يتم تصدير 6 أطنان منها للخارج، كما يتم تحميل الفلفل والذرة والخيار على الفراولة، مع توفير العمالة حيث يقوم باستخدام فرد واحد لرى 80 فداناً.

وأفاد أحد المزارعين أنه يستخدم أنظمة الرى الحديث في زراعة الموز، وأنها أدت لتوفير المعدات المستخدمة في الزراعة وزيادة الإنتاجية المحصولية، وأفاد أحد المزارعين أنه استطاع من خلال مساحة صغيرة 9 قراريط بتحويلها للرى حديث أن يحقق إنتاجية أعلى من الغمر، وتوفير الأسمدة وتغطية تكاليف شبكة الرى الحديث من أول محصول.

كما أفاد مزارع آخر أنه استطاع توفير المياه بشكل مستمر من خلال عمل خزان أرضى بأبعاد صغيرة لتخزين المياه والقيام بالرى على فترات قصيرة بإستخدام شبكة رى حديث، مما أدى إلى تحسن الانتاج وزيادته وتقليل الاسمدة المستخدمة.

وأشار أحد المزارعين الذى يقوم باستخدام جهاز قياس درجة رطوبة التربة لانخفاض كمية المياه المستخدمة لري الموالح من 25 متر مكعب إلى 10 أمتار مكعبة للفدان.