الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ينعيان المفكر والفيلسوف حسن حنفى

الراحل الفليسوف حسن
الراحل الفليسوف حسن حنفي

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المفكر الإسلامي الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، والذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.

وكتب شيخ الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: "رحم الله الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، الذي قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة، وزخرت المكتبات العربية والعالمية بمؤلفاته وتحقيقاته، وأذكر له مطالبته الغربَ والمستشرقين بإنصاف الشرق والحضارة الشرقية والقيم الإنسانية النبيلة.. رحم الله الفقيد، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ومن ناحيته، نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المفكر والفيلسوف الأستاذ الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة الذي وافته المنية اليوم.
وأكد فضيلة المفتي أن الراحل كانت له جهود عظيمة في إثراء الثقافة والفكر والمكتبات، ليس في عالمنا العربي فحسب، بل في العالم الغربي كذلك.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة عام 1935، وتخرج فى كلية الآداب، قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956، سافر إلى فرنسا فى نفس العام على نفقته الخاصة للدراسات العليا، حيث حصل على الماجستير ثم درجة دكتوراه الدولة من جامعة السوربون عام 1966، عمل حنفي بجامعة محمد بن عبدالله بفاس لمدة عامين (1982-1984)، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين (1984-1987)، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصري عام 1989 وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور حسن حنفي قسم الفلسفة جامعة القاهرة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

سقوط سيارة «ميكروباص» فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين

حقيقة انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم

إنجازات الرائدات الريفيات ضمن «حياة كريمة»: تراجع ختان الإناث وانخفاض الزواج المبكر

لحظة إغلاق شارع الهرم تمهيدًا لبدء أعمال مترو أنفاق الخط الرابع (صور)

مستشار الرئيس يكشف موعد انتهاء ذروة موجة كورونا الرابعة (فيديو)

«رياح وشبورة وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلى لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقى المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» فى إسرائيل