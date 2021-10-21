«شارموفرز» يحيي حفلًا غنائيًا فى حديقة الأسرة.. 12 نوفمبر المقبل

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 12 نوفمبر المقبل، وذلك داخل حديقة الأسرة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنظمة للحفل عن تفاصيل الحفل وأسعار التذاكر للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد الاستقرار على التحضيرات النهائية للحفل.

يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة منها: "هيبتا، وإيزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكي، 5 سنتى"، إضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "انفصام"، والذي نال إعجاب جمهوره بشكل كبير.

أعضاء فرقة شارموفرز

وتتكون الفرقة من أحمد بهاء (غناء)، ومحمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، وإسلام علي (ترامبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني)، أول أغنية لهم باسم "A Chat in".

وحقق شارموفرز انتعاشة فنية كبيرة خلال العام الماضي بالتزامن مع تتويجه بجائزة Boisdale Music Award البريطانية، كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم، بجانب إطلاقه ألبومه الثاني "انفصام"، وضم 9 أغنيات، منها "رقصت" و"دنيا" و"حوا" و"جمال الوجود"، واختتم السنة بجولة غنائية بين عدة جامعات مصرية، منها عين شمس وطنطا.

آخر أعمال فريق شارموفرز الغنائية

وطرح مؤخرا فريق شارموفرز أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “عروستي” على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعتبر “عروستي” هى الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي الذي يحمل نفس الاسم والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي ويخوض بطولته الفنان أحمد حاتم.

أغنية “عروستي” من كلمات وألحان أحمد بهاء، ومكس وماستر مفدي ثابت.

كلمات أغنية “عروستي”

إيه ده هوا انتى جيتى مكنتش مستنى بس انتى بجد بهرتينى.

إيه ده خلاص انتى my lady وكل ماتيجى أيوا هاحبك من تانى.

دخله العروسة ماما رقعت زغروطة خلاص سلموهالى فى ايدى و كل حاجة مظبوطة .

جاية وحاطة الحنة كل الناس هاتجلنا ومسحت كل اكساتى (ex) ولا واحدة عارفة حاجة عن حياتى.

قالوا الجواز بطيخة يا اما حمرا يا اما قرعة بقت بسيطة و صريحة و انا سايبها على الله .

طب ليه مش زى المانجو و تبقى عويس او سكرى فص .

قبل ال honey moon انا هظبط نفسى رياضة و اخس النص .

احنا مش جوازة صالونات و اللى يخش بينا يتشاط اصل انتى كاريزما اول ماشوفتك نسيت كل البنات .

ايه ده هوا انتى جيتى مكنتش مستنى بس انتى بجد بهرتينى.

ايه ده خلاص انتى my lady و كل ماتيجى ايوا هاحبك من تانى.