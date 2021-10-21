سويسرا تسجل 1448 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

سجلت سويسرا، الخميس، 1448 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 859 ألفا و646 إصابة، والوفيات إلى 11 ألفا و173 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 10 ملايين و834 ألفا و279 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

