الخميس 21 أكتوبر 2021
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الكرازة

مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية ينظم يوم ارتجال موسيقي

جريدة الدستور

ينظم مركز جسور الثقافي بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الخميس، يوما للارتجال الموسيقي "open jam" بالاشتراك مع محمد توفيق، فى تمام  الساعة السابعة مساءً.

 ويعقد خلال اليوم، جلستين متتاليتين بمقر مركز جسور الثقافي بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، وتتميز جلسة الارتجال الموسيقي بالمزج بين العزف والإيقاع والغناء، لاستغلال الطاقات الإبداعية والتعلم من خبرات الآخرين.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافي هىي بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع، بمختلف ثقافاتهم و خلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنويًا.

و تتمثل أنشطة المركز في أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية و ندوات و مناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

و يشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة في نشاطه على مثال مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور والأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك "Digital museum of women، Cairo Collective Guitar "، مؤسسة حلم النور.

رسوم متحركة الديمقراطية اليوم الخميس العدالة الإجتماعية كاتدرائية جميع القديسين الأنجليكانية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كنيسة الأسقفية الأنجليكانية جميع القديسين الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك مركز جسور الثقافى بالزمالك

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