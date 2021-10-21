وزير خارجية الكونغو: الأفارقة يتطلعون لنجاح مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، "جان كلود جاكوسو"، أن الأفارقة يتطلعون إلى نجاح مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا، الذي تشارك فيه كل الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأفريقي داعم أساسي للمسار السياسي، والمصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، حتى تعود ليبيا لمكانتها الإقليمية والقارية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية، ثمن وزير الخارجية الكونغولي - خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي- جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددًا على دعم الاتحاد، للشعب الليبي في كل خياراته.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي، على دور الاتحاد الأفريقي في هذه المرحلة المهمة التي يتطلع فيها الليبيون إلى تجاوز الأزمة، نحو الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى جهود دول القارة خلال السنوات الماضية، في دفع العملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، ومساعدة ليبيا في كل المحافل واللقاءات والمؤتمرات الدولية.