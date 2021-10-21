الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الروسى لمنظمى الرحلات: مصر الوجهة السياحية الأكثر طلبا فى نوفمبر

طائرة
طائرة

 قال الاتحاد الروسي لمنظمي الرحلات السياحية في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، أمس الأربعاء إن مصر كانت الوجهة المفضلة للسياح الروس في شهر نوفمبر الماضي.

 

وتابعت الاتحاد الروسي: كانت مصر الوجهة السياحية الأكثر مبيعا وطلبا لشهر نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لما أكدته عدد من شركات السياحة الروسية من بينهم "PEGAS Touristik" و"Coral Travel" و "Intourist" و "ANEX Tour" و"TUI" و"TEZ TOUR".

 

وأكد الاتحاد أن مصر حققت نسبة مبيعات هي الأعلى على الاطلاق،  كوجهة سياحية للروس، حيث مثلت الحجوزات الروسية لمصر  30٪ من مبيعات جميع الرحلات الخارجية.

 

ووفقا للاتحاد الروسي فقد جاءت كلا من، تركيا والامارات الثانية والثالثة على التوالي في قائمة الوجهات السياحية المفضلة للروس.

 

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أول رحلة طيران روسية بعد توقف دام 6 سنوات أغسطس الماضي واستقبل الطائرة  الروسية مدير مطار شرم الشيخ اللواء نبيل الملاح ومسئولو وزارتي السياحة والطيران، فيما تنظم العلاقات العامة بالمطار احتفالية لاستقبال الطائرة الروسية.

 

يأتي هذا بعد إعلان مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ في مصر اعتبارا من  9 أغسطس.

 

وكان في استقبال الطائرة الروسية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومسئولو وزارتي السياحة والطيران، فيما تنظم العلاقات العامة بالمطار احتفالية لاستقبال الطائرة الروسية.

 

وفي سياق متصل، كشف ممثل عن ​شركة الطيران الروسية​ بوبيدا وهى جزء من مجموعة أيروفلوت، عن انطلاق رحلات من ​موسكو​ إلى المنتجعات المصرية في ​الغردقة​ و​شرم الشيخ​ بحلول نهاية عام 2021.

 

وقال ممثل شركة الطيران إنه سيتم تشغيل الرحلات من مطار فنوكوفو بموسكو، حيث ستبدأ مبيعات التذاكر هذا الأسبوع، ولم يذكر التاريخ الدقيق لبدء الرحلات.

 

وأكد ممثل الشركة أن ​الحكومة الروسية​ قامت بإلغاء القيود المفروضة على الرحلات الجوية المستأجرة والمنتظمة إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من 9 نوفمبر.

 

جدير بالذكر أن ​روسيا​ منذ 9 أغسطس 2021، استأنفت الرحلات الجوية المنتظمة إلى المنتجعات المصرية الشهيرة شرم الشيخ والغردقة، والتي كانت محظورة منذ ما يقرب من ست سنوات.

الاتحاد الروسي لمنظمي الرحلات السياحية اخبار مطار شرم الشيخ السياحة في شرم الشيخ تطوير شرم الشيخ السياحة

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وائل لطفي

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