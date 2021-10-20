الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هيئة الاستثمار تفوز بثلاث جوائز للتميز الحكومي

هيئة الاستثمار
هيئة الاستثمار

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بثلاث جوائز في الدورة الثانية من مسابقة مصر للتميز الحكومي، والتي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

المركز الثاني في فئة أفضل موظف حكومي

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فوز الدكتورة صباح أحمد خليل، باحث أول بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالمركز الثاني في فئة أفضل موظف حكومي، كما حصل فريق الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة على المركز الثالث في فئة فريق العمل المتميز، واختارت لجنة المسابقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضمن ثلاثة فائزين بجائزة الابتكار والإبداع، عن منصة فكرتك شركتك.


وبهذا تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الأكثر تتويجًا بين الجهات الحكومية، والجهة الحكومية الوحيدة التي تحصد 3 جوائز ضمن 19 فئة تنافس على جوائزها 2000 مؤسسة وأكثر من ثلاثة آلاف مترشح.


وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الفوز بتلك الجوائز يعكس التزام الهيئة الكامل بمعايير التميز وتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة من خلال استدامة التطوير والابتكار، مشيرًا إلى أن الهيئة قد حصلت على جائزة أفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية في الدورة الأولى من الجائزة، مما يؤكد الجهود المستمرة للهيئة في تقديم أفضل خدمات ممكنة لدعم جهود جذب الاستثمار، وهو ما يتسق مع إعلان المؤسسات الدولية عن التحسن المستمر في بيئة الاستثمار في مصر. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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