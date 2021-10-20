«الاتصالات» تنظم برامج متخصصة في التجارة الإلكترونية

تنظم الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامجين متخصصين في مسار التجارة الإلكترونية، ضمن الأنشطة المستمرة لمبادرة “قدوة-تك” لتمكين المرأة.

وتنظم البرامج عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام، وتشمل برنامجين للتدريب على مهارات التجارة الإلكترونية. ويتضمن البرنامج الأول تدريب عملي على منصة "أمازون" العالمية، ويتضمن الثاني تدريب على منصة "مقبس" المتخصصة في تجارة المنتجات الحرفية عبر الإنترنت.

وتستهدف البرامج بناء قدرات رائدات الأعمال والحرفيات. ويشترط على المتقدمات أن يكن قد اجتزن المرحلة الأولى من تدريب التسويق الرقمي، ولديهن منتج حرفي يصلح للتجارة الإلكترونية، كما يفضّل من لهن سابقة نقل المعرفة لأقرانهن في المجتمع المحيط بهن.

كان المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، قد نظم بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدة أنشطة تدريبية في عدد من المحافظات .

وجاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير مهارات الشباب من خلال توفير فرص تدريبية لتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلي والدولي، ونشر ثقافة التعلّم الإلكتروني.

وشملت الأنشطة تنظيم برنامج عبر الإنترنت في محافظة قنا حيث تم تدريب 17 طالب من جامعة جنوب الوادي بقنا على إنتاج المحتوى الإلكتروني باستخدام برنامج Storyline. كما تم تنظيم برنامج عبر الإنترنت في محافظة كفر الشيخ حيث تم تدريب 25 متدرب من المجلس القومي للمرأة وجامعة كفر الشيخ علي معايير التصميم الجرافيكي، وذلك في إطار تفعيل محور التعلّم الإلكتروني، أحد محاور اتفاقية التعاون الموقعة مع محافظة كفر الشيخ.

هذا بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم برنامج عبر الإنترنت في محافظات مختلفة، حيث تم تدريب 26 شخص على أساسيات التعلّم الإلكتروني بهدف مساعدة المتدربين على اكتساب الخبرة العملية وتطوير مهارات أعمق من خلال عملية التعلم المستمرة.