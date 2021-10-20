الخطوط الجوية البريطانية تبدأ رحلاتها المحصنة بين لندن وسنغافورة

قررت الخطوط الجوية البريطانية بدء رحلات ممرات السفر المحصنة بين مطار هيثرو بلندن وسنغافورة اليوم الأربعاء، حيث هبطت أول رحلة طيران محصنة مخصصة لشركة الطيران بين المدن في مطار شانجي.

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، أن الخطوط الجوية البريطانية قالت - في بيان صحفي: "يجب على العملاء التأكد من حصولهم على التطعيمات الكاملة قبل السفر، في حين أن الأطفال دون سن 12 عامًا معفيون، ولكن يجب أن يكونوا برفقة بالغين حصلوا على التطعيم".

وأضاف البيان أن الزائرين الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين ثبتت إصابتهم بكورونا، والذين يسافرون إلى سنغافورة من لندن لن يحتاجوا بعد الآن إلى الحجر الصحي لمدة سبعة أيام عند الوصول.

وأوضح أنه يجب على حاملي التصاريح الطويلة وقصيرة الأجل التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر مُطعّم في سنغافورة من سبعة أيام إلى 30 يومًا قبل السفر، إلا أن مواطني سنغافورة لا يحتاجون إلى التقدم للحصول على تصريح.

ومن بين 976 مسافرًا من المملكة المتحدة إلى سنغافورة في الفترة ما بين 19 أكتوبر الجاري و17 نوفمبر المقبل، هناك 430 زائرًا لفترات قصيرة و 546 من حاملي تصاريح طويلة الأجل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.