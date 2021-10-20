رابط الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين 2021 عبر موقع التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين 2021، وذلك عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يبحث آلاف المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، عن خطوات التسجيل للحصول على الكارت الذكى، وبطاقة الخدمات المتكاملة، فى إطار خطة الحكومة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق دمجهم فى المجتمع، وتوفير الخدمات المتكاملة لهم، منها نسبة تعيين 5 % من إجمالي الوظائف الحكومية والخاصة، والكشف الطبى بالمستشفيات، والتنقل بوسائل المواصلات العامة، بجميع أنحاء الجمهورية، وتسليم الأجهزة التعويضية أيضا.

رابط الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين 2021

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعى، برئاسة نيفين القباج، بعد ارتفاع معدلات البحث والاستعلام، عبر شبكة الإنترنت ومحركات البحث المتعددة، فرصة الاستعلام والحصول على الكارت الذكى لذوى الاحتياجات الخاصة ، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، من خلال عدة خطوات بسيطة كالآتى :-

طريقة تسجيل بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة

فى البداية يتم تسجيل البيانات فى مكتب التأهيل الاجتماعى فى محل إقامة ذوى ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى المكون من 14 رقمًا للمستفيد .

تقييم إثبات الإعاقة ، بالإضافة إلى نوعها ودرجة الإصابة بها، وذلك من خلال مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له.

كذلك تحديد درجة الصعوبات التي تواجه الشخص خلال تأدية العمل.

يتم تحديد نوع الإعاقة، ومدى انطباق تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة عليه.

كما يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له بتحديد درجة الإعاقة طبقا للقانون.

القيام بملء إستمارة الحصول على الكارت الذكى لذوي الإحتياجات الخاصة.

خطوات الحصول على كارت ذوى الاحتياجات الخاصة 2021

كذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعى، بتوضيح خطوات الحصول على كارت خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال عدة خطوات كالآتى :-