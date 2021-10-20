وكيل وزارة القليوبية يكرم توجيه المسرح لفوزه بالمركز الأول على الجمهورية

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، توجيه التربية المسرحية بالمديرية، لحصده المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء الشعرى، ومسابقة التربية الخاصة (مركز أول قمي وجمهورى)، مسرحة المناهج (مركز ثاني جمهورى).

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك بحضور محمد عبدالمنعم أحمد موجه عام المسرح بالمديرية.

ووجه مدير المديرية الشكر والتقدير للفريق الفائز، وجميع من ساهم في تحقيق هذا الفوز على رأسهم محمد عبدالمنعم أحمد الموجه العام للمسرح، وموجهي الإدارات الفائزة، شرق شبرا محمد الريس، والقناطر الخيرية محمد حسوبة، والخصوص تامر خفاجة، والعبور هشام سليم.

وأعرب مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن شكره وتقديره لتوجيه عام التربية المسرحية و الموجهين علي المجهودات الرائعة المبذولة لمتابعة الطلاب الموهوبين والمبدعين في المدارس.

ووجه مدير المديرية بالاهتمام بالأنشطة التربوية التي تعتبر عنصر رئيسي بالعملية التعليمية مشددا على دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع الإدارات التعليمية في إبراز أنشطتها التربوية وتنافسها الشريف نحو تقديم أفضل ما لديها من أنشطة.

وأعرب موجه عام المسرح عن سعادته بهذا التكريم متوجهًا بالشكر لوكيل الوزارة، ووكيل المديرية على تكريمهم لهم خاصة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لجهود كبيرة قام بها جميع العاملين في المسرح من موجهين وإداريين.

وانطلق العام الدراسي الحالي 2021-2022، السبت 9 أكتوبر الماضي، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع المنشآت التعليمية، وإلزام الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامة الطبية.