رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل توديع العميد السابق لكلية اللاهوت

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل شكر وتقدير الدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية السابق، وبداية خدمة الدكتور القس هاني حنا، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة الحالي.

نُظم الحفل أمس الثلاثاء، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وشارك فيه رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس كمال رشدي، والدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت، وقدم خدمة الترانيم المهندس ناصف صبحي.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في كلمته: "احتفل اليوم مع صديقي العزيز الدكتور القس عاطف مهني بنهاية مرحلة مثمرة من الخدمة والعطاء كعميد للكلية ولبداية مرحلة أكبر في الخدمة والعطاء في ميادين متعددة".

وأضاف: "إذ نفتخر بعمل الله فيما مضى ونشهد بامتنان عن إحساناته وحضوره في كنيستنا وفي كلية اللاهوت كأحد أعمدة الكنيسة في مصر، نتطلع إلى القادم، نثق في معونة الرب لينمو هذا الصرح ويخرج أجيالًا تمتلك أدوات مبدعة في الخدمة، بعقليات وأذهان مستنيرة، ويكون كل هذا مؤسسًا على كلمة الله وسلطانها الإلهي، ولتستخدم هذه الأجيال ما تعلمته داخل جدران هذه الكلية في خدمة الكنيسة والمجتمع".

وتابع: "كما أهنئ الدكتور القس هاني حنا، لتوليه منصب عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، وهو أيضًا قامة علمية ولاهوتية كبيرة ولديه مسؤولية كبيرة ومهمة عظيمة، أثق أن الله سيكلل كل مجهوداته بالنجاح، وأن يشهد هذا الصرح على يديه إنجازات جديدة واستكمالًا لرحلة التطوير والنمو التي تسير فيها الكلية".

كما شارك بالحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من البرلمانيين وقيادات الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وقادة فكر المجتمع المصري.

واحتفلت كليَّة اللاهوت الإنجيليَّة في القاهرة، بتقديم الشكر والتقدير للدكتور القس عاطف مهني، العميد السابق للكلية، وبدء خدمة الدكتور القس هاني حنا.

وكليَّة اللاهوت بالقاهرة هي المؤسَّسة التعليمية اللاهوتية الأكاديمية للكنيسة الإنجيليَّة المشيخيَّة في مصر. وتأسَّست عام ۱۸٦۳م، ثم تَنَقَّلَتْ فى أكثر مِن مكان حتى استقرَّت في مقرِّها الحالي في العباسيَّة سنة ۱۹۲٦.

وعلى مدى أكثر من مائة وخمسين سنة، تخرَّج فيها قيادات مُتميزة في مجالات الرِّعاية وخدمة الكلمة والكرازة والإدارة وخدمة التَّنمية والإعلام. وخَدَمَ خريجُوها الكنيسةَ والمجتمعَ في دول عربية وغربيَّة، تاركين بصمات لا تُنْسَى.

وتهدف الكلية إلى إعداد خدام وقساوس مكرسين للعمل الرعوي بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، وإعداد قيادات علمانية مؤهلة لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي، وتدرب الكلية قيادات الكنيسة من العلمانيين في القطاعات المختلفة قادة- أسرة - مرأة- شيوخ- شمامسة.