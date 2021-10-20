الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سارة نبيل.. من هي معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية؟ «بروفايل»

سارة نبيل
سارة نبيل

أصدرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس الثلاثاء، قرارا وزاريا بتعيين كل من سارة نبيل محمد منصور، معاونا لوزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للشئون الاقتصادية، وسلمى عبد الناصر محمود، معاونا لوزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتعاون الدولي، وهن من خريجي الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

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وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول سارة نبيل معاون لوزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للشئون الاقتصادية

-الاسم: سارة نبيل محمد منصور

-تاريخ الميلاد: 26/8/1987

-مواليد المنصورة/ محافظة الدقهلية

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- بكالوريوس تجارة، شعبة الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة المنصورة، 2008 وباحث بالماجستير.

- مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال – شركة النبيل للتطوير العقاري.

-خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (plp) الدفعة الثالثة، والأكاديمية الوطنية للتدريب 2019.

- وحصلت علي الدورات التدريبية في:

1-  البروتوكولات والمراسم

2- الاقتصاد والعلوم السياسية

3- إدارة الموارد البشرية

4- إدارة الأعمال

5- التسويق

6- إدارة الأزمات

7- إدارة الأفراد

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8- دورة إدارة الأعمال والتسويق / الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة.

9- دورة الأمن القومى/كلية الدفاع الوطني/ أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- عضو اللجنة المنظمة للمؤتمرات الرئاسية للشباب ومنتدى شباب العالم.

- عضو اللجنة المنظمة لملتقى الشباب العربي الأفريقي.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في بيان سابق لها، إن تعيين نموذجين من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، يعكس رؤية الدولة في تمكين حقيقي للشباب، هذا النهج الذي تتبعه وزارة الهجرة منذ تواجدها بالحكومة المصرية.

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وأكدت وزيرة الهجرة أن تعيين معاونيها الثلاثة من الفتيات يبرهن على إيمان القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وما تستطيع تقديمه لخدمة الوطن، ولذلك فإن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا من التمكين شمل كافة المناصب الحكومية، فلأول مرة نرى ثمان وزيرات في الحكومة المصرية، وكذلك 163 نائبة بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة لتعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وبدورها، وجهت الوزيرة عميق شكرها للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وكذلك للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، على ما يتم بذله من جهود في سبيل تأهيل كوادر شبابية لديها القدرة على تحمل مسئولية ملفات مهمة، والإسهام بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية في كافة المشروعات. 

نبيلة مكرم البرنامج الرئاسي تأهيل الشباب للقيادة وزارة الهجرة سارة نبيل محمد منصور سارة نبيل سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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