الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عاصى الحلانى يحيى حفل افتتاح «الموسيقى العربية» بالإسكندرية

النجم عاصي الحلاني
النجم عاصي الحلاني

حالة من النشاط الفني المكثف، يعيشها النجم اللبناني عاصي الحلاني، خاصة أنه يستعد للقاء جمهوره من خلال حفلين ضخمين في مصر، الأول حفل افتتاح فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ30، على مسرح مكتبة الإسكندرية، الذي يحتضن ليالي المهرجان لأول مرة، وذلك يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر المقبل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو أحمد عامر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، بفاصل غنائي يحييه كل من المطربين نهاد فتحي، حسام حسني، ونيڤين رجب، ليختتم «الحلاني» الحفل بباقة من أغنياته القديمة والحديثة.

ومن الإسكندرية، يأتي «الحلاني»، إلى القاهرة، ليلتقى جمهوره من خلال حفل ضخم يحييه على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر، وهى الليلة الخامسة ضمن فعاليات المهرجان.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً أيضًا، بفاصل غنائي يحييه كل من صوليست قانون الفنان العراقي فرات قدوري، والفنانة مروة ناجي.

ويقدم "الحلاني" خلال الحفلين باقة من أروع أغنياته التي قدمها على مدار مشواره الفني، منها أنا مارق مريت، بالعربى، بحبك وبغار، يا بايعين الصبر، ضيع نصيبى، مالى صبر، الهوا طاير، ان كان عليا، ست الستات، قولى قولى، يا ديمة إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي والأعمال الوطنية التي اشتهر بتقديمها منها أرض الخير، المحروسة بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "كل الفصول".

وكان عاصي الحلاني، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، رافعا لافتة «كامل العدد» داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.

وتقام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ30، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على مدار ١٥ يوما متتالية في الفترة من ١ حتى ١٥ نوفمبر وتضم ٣٣ حفل غنائي وموسيقى بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقة الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.

النجم اللبناني عاصي الحلاني عاصي الحلاني يفتتح مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية عاصي الحلاني يحيي خامس ليالي الموسيقى العربية بالقاهرة الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تفاصيل حفلي عاصي الحلاني بالموسيقى العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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