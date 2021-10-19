ليبيا: «الوطنية للنفط» تحقق إيرادات تتجاوز 1.796 مليار دولار فى سبتمبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الثلاثاء، أن صافي إيراداتها خلال سبتمبر الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات تجاوز 1.796 مليار دولار، محققًا مستويات قياسية مدفوعًا بطفرة في الأسعار حول العالم.

وجاء في بيان للشركة: أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل أكثر من مليار و796 مليونًا و223 ألف دولار.

وفي هذا الصدد علق المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة قائلًا: معدلات الإنتاج رائعة وطفرة الأسعار علامة هامة ومشجعة، نتوقع تقلصًا كبيرًا في العجز الذي عانت منه الميزانية العامة لأعوام مضت، ومتفائلون من أن الاستقرار المالي سيساهم في خلق بيئة استثمارية وخاصة في البنية التحتية لقطاع النفط الوطني.

يُذكر أن إيرادات شهر سبتمبر لا تتضمن الإتاوات والضرائب فضلًا عن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها خلال ذات الشهر أكثر من 23.914 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ما تلقته شركة مليتة من النفط الخام لغرض توليد الكهرباء أكثر من 3.263 مليون دولار.