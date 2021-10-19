مع قدوم الشتاء.. طرق مبتكرة لتخزين حطب لمدفأة تقليدية

ينتظر البعض فصل الشتاء لما به من أجواء هادئة ورمانسية، ويكون للمدفأة مكانا مميزا في كل منزل خاصة الخشبية، لكن يواجه البعض مشكلة في تخزين الخشب، ونرصد في التقرير التالي بحسب "digsdigs" طرق الصحيحة لتخزين الخشب لمدفأة تقليدية.

تشكل المدفأة ووحدة التخزين المفتوحة بجانبها زاوية مريحة وأنيقة وتضيف الدفء إلى المساحة.

سيكون رف Kallax مع المزهريات والحطب حلاً لطيفًا وسهلاً للغاية لأي غرفة.

مدفأة مدمجة ووحدة تخزين مفتوحة مع حطب للتدفئة لتوفير مساحة بسيطة.

يعتبر تخزين الحطب على شكل دائرة، فكرة رائعة لكل من الداخل والخارج.

يعتبر حامل الحطب الحديث واللاكوني الذي يتم تثبيته على الحائط فكرة أنيقة للحصول على مساحة بسيطة وتبدو رائعة.

مدفأة حديثة موضوعة على مكان خرساني مع حطب للديكور الأنيق.

تجعل المدفأة غير المخصصة للعمل ووحدة التخزين المفتوحة مع الحطب غرفة بروفانس مريحة.

تعد طاولة كونسول بسيطة مع مساحة تخزين مفتوحة يمكن استخدامها لحطب الوقود فكرة جيدة في الهواء الطلق.

يسمح مقعد عتبة النافذة بتخزين بعض الحطب لموقدك وإضافة الراحة إلى الغرفة.

يعتبر الزورق القديم المستخدم لتخزين الحطب فكرة رائعة لأي مساحة مريحة.

مدفأة مفتوحة بجانب النافذة ومقعد عتبة النافذة مع مخزن مفتوح للحطب يتناسب تمامًا مع هذا التصميم الداخلي الحديث.

حامل حطب حديث وأنيق متصل بالجدار مناسب تمامًا لموقد عصري ويبدو مقتضبًا وأنيقًا للغاية

حامل معدني أنيق للحطب متحرك ويمكن وضعه بالقرب من الموقد أو في مكان آخر ويبدو ضئيلاً للغاية

قم بتخزين الحطب الخاص بك بجوار المدفأة ، في مكان مناسب من جانب واحد ، هذه فكرة حديثة جدًا ورائعة لإخفائها

جزيرة المطبخ التي تحتوي على حطب هي فكرة رائعة لمدفأة أو موقد ، فهي تضيف لمسة دافئة إلى الفضاء

مكان خرساني مع حطب يمكن أن يحل محل مدفأة حقيقية في الفضاء مما يضيف الراحة والشعور بالدفء إلى الفضاء

الموقد المعاصر مع حجرة تخزين صغيرة من خشب الحطب على الجانب هو حل أنيق للغاية ورائع لأي مساحة

مكانة كبيرة مقوسة بإطار خشبي لتخزين الحطب هي ميزة ديكور جميلة لأي نوع من الديكورات الداخلية

طاولة كونسول عتيقة مع حطب تحت سطح الطاولة هي فكرة رائعة وأنيقة لأي مساحة تقريبًا

يُعد تخزين الحطب ذو المستويات البسيطة والمفتوح والمتصل بالحائط ميزة أنيقة توفر الراحة هنا

يُعد الحطب المخزن على الأرض حلاً رائعًا للديكور الداخلي من الشمال أو الريفي أو المستوحى من الغابات ولا تحتاج إلى اللغز حول مكان وضعه.

جدار من الطوب الأبيض مع مدفأة غير عاملة واثنين من المنافذ المطابقة التي تحتوي على حطب تتطابق مع الداخل وتجعله أكثر ريفيًا وأكثر راحة.

يعتبر حامل الحطب المعدني الحديث فكرة أنيقة للديكور الداخلي الحديث أو المساحة المعاصرة ويبدو خشنًا إلى حد ما

مكان صغير في الحائط لتخزين الحطب بجوار الموقد هو فكرة جميلة لتصميم داخلي معاصر أو حديث وهو حل سهل

وحدات تخزين الحطب والفرعية على شكل منازل صغيرة باردة ومريحة لإضافة القليل من الإحساس الريفي إلى الفضاء

مدفأة مدمجة بسيطة مع درج لحطب الوقود تحتها فكرة أنيقة ورائعة لمساحة حديثة وهي مقتضبة للغاية

موقد مفتوح بإطار خشبي ومكان مناسب للحطب بجواره ، في الحائط مباشرةً ، فكرة مريحة وريفية للغاية

يمكن استخدام حوامل الحطب المعدنية المصنوعة من الصدأ في الداخل والخارج ويمكن أن تكون لمسة ريفية مريحة لطيفة على الفضاء

سلة مع حطب بجانب مدفأة لا تعمل فكرة لطيفة وجميلة جدًا لأي مساحة ، فهي تضيف الراحة

مساحة انتقائية مع مدفأة غير عاملة ومصقولة للغاية وحطب مخزّن بينها وبين الجدار لتوفير أقصى درجات الراحة

تعتبر السلة السلكية مع الحطب فكرة رائعة لتخزينها مما يضيف الراحة والشعور القديم إلى المساحة.

تعد طاولة الكونسول مع الحطب المخزن بالداخل فكرة ريفية مريحة لأي نوع من المساحات.

جدار حجري مزيف مع مدفأة مدمجة ومكان به حطب، فكرة جميلة لمساحة حديثة وتضيف الراحة إليها.

تعتبر السلة بالحطب فكرة جيدة لأي مساحة ، فهي ستضيف الراحة والشعور الريفي إلى الغرفة.

ستضيف سلة مع الحطب بجانب الموقد الراحة والدفء للمكان.

يمكن استخدام سلة من الحطب في الأماكن التي لا يوجد بها مدفأة، للحصول على لمسة جمالية.