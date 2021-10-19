محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي التخطيط والمتابعة بالمراكز، لمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021، ومعوقات التنفيذ وآليات التغلب عليها، وكذلك المشروعات المقرر تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس طارق الجزار وكيل وزارة الطرق بمحافظتي الفيوم وبني سويف، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والأستاذ حسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري، وقطاعي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.



قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف المدرجة بخطة العام المالي الماضي 2020/2021 بشتى أنحاء المحافظة، وعددها 41 مشروعاً بإجمالي تكلفة 212 مليون جنيه، ونسب تنفيذ هذه المشروعات، والمعوقات التي واجهتها، وكيفية التغلب عليها، والمواعيد المقررة للانتهاء منها.

وشدد محافظ الفيوم على مسئولي الهيئة، بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الرصف، بالتنسيق مع جميع القطاعات ذات الصلة، حتى تدخل هذه المشروعات حيز الخدمة بكامل كفاءتها، وكذلك المتابعة المستمرة لضمان الالتزام الكامل من المقاولين بالمواصفات والمقاييس الهندسية والفنية المطلوبة، واستبدال أو استبعاد المقاولين المتقاعسين عن الالتزام بالجداول والمواصفات المقررة.

كما وجه المحافظ، مسئولي الهيئة، بإعداد تقرير تفصيلي بالمشروعات المدرجة بخطة الرصف للعام المالي 2020/2021، وما تم تنفيذه منها بشكل كامل، والمشروعات التي تم تنفيذها بشكل جزئي وأسباب ذلك، والأطوال الإضافية والأعمال الصناعية الجديدة بالطرق، وأعمال الاستكمال التي سيتم ترحيلها إلى خطة العام المالي الجديد 2021/2022، وأسباب ذلك، موجهاً بالتنسيق التام بين الهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق، ومجالس المدن، للانتهاء من مشروعات العام المالي الجديد بحلول شهر فبراير المقبل، حتى يتسنى طلب تعزيزات مالية إضافية.

ووجه مدير عام الطرق، بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتخطيط وتجميل الطرق التي تم الانتهاء من رصفها، ووجه رؤساء المدن بحصر الطرق التي انتهت بشكل كامل، للوقوف على أعمال التخطيط والتجميل اللازمة لها.