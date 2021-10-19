الرئيس القبرصي يشيد بتطابق المواقف بين قبرص واليونان ومصر

أشاد الرئيس القبرصى، نيكوس اناستاسيادس، بتطابق المواقف بين الدول الثلاث" قبرص واليونان ومصر".

وأضاف أناستاسيادس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسو تاكيس، أن: "هناك تعاونا مشتركا في مجال الطاقة ، وضرورة مواجهة الإرهاب وإحلال السلام والاستقرار وغيرها".

وتطرق الرئيس القبرصى خلال كلمته في المؤتمر إلى القضية القبرصية والتعنت الحاد من قبل القبارصة الأتراك والاختراقات والاعتداءات ضد المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والاعتداءات على اتفاقية البحار واستغلال أراض لم تكن بملكية القبارصة الأتراك بل أراض تحت الاحتلال التركي تطمع بها تركيا من أجل إنشاء قاعدة لطائرات مسيرة وميناء عسكري، فضلا عن الاستفزاز المتواصل من قبل تركيا التي لم تقتصر فقط على قبرص بل تمتد إلى بحر إيجة وليبيا وسوريا وسيادة العراق وأرمينيا.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2020 لتسجل 164.8 مليون دولار مقابل 93 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 77.2 %.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية لقبرص 153.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 47.8 مليون دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 222%، بينما بلغت قيمة الوارادات المصرية من قبرص 10.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 45.2 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 75.9%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020 / 2021 مسجلة 57.5 مليون دولار مقابل 9.2 مليون دولار خلال نفس القترة من عام 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 525%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 16.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2017 /2018 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7 %.

وسجلت قيمة تحويلات العاملين القبرصيين بمصر 2.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2017 /2018 بنسبة ارتفاع قدرها 108.2 %.