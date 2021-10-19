اليوم.. مجلس النواب يواصل جلساته لنظر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لنظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلستين السابقتين، اللاتي عقدن يومي الأحد والإثنين.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، خلال انعقاد الجلسة العامة أمس الاثنين، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه، كما تنص المادة الثانية ، ينشر القرار في الجريدة الرسمية.