سفير مصر بالجزائر: تطابق فى وجهات النظر بين البلدين بالمسائل ذات الاهتمام المشترك

أكد سفير مصر لدى الجزائر أيمن مشرفة، أن هناك تطابقا كبيرا في وجهات النظر بين مصر والجزائر في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح مشرفة أن لقاءه مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الإثنين، تناول أهم المستجدات علي الساحة العربية والأفريقية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور بين البلدين الشقيقين في المحافل الدولية، مع الإشارة إلى ضرورة استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة والجزائر في القريب العاجل والتي توقفت جراء جائحة كورونا.