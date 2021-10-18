رئيس «النواب» يحيل تعديلات جديدة على قانون العقوبات للجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن محسب وأكثر من 60 نائبا، بشأن العمل على تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937، وهو قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وافتتح رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

ومنح رئيس المجلس، الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، ومقرر التقرير، الكلمة لعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.