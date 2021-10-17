حبس تاجر أسلحة نارية ثقيلة فى المرج

أصدرت اليوم الأحد النيابة العامة قرارًا بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لحيازته أسلحة نارية ثقيلة، من بينها جرينوف قبل بيعها على عملائه بالمرج.

وكان ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر سلاح بحوزته أسلحة نارية ثقيلة قبل بيعها على عملائه بالمرج، حيث تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة المرج يفيد بضبط عنصر إجرامي «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة القسم.

وبمداهمة شقته عُثر بداخلها على رشاش جرينوف، و6 بنادق آلية، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ودبشك خشبي خاص ببندقية، و24 خزينة، وسلاح أبيض.

واعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الإتجار وقيامه ببيعها لعملائه من تجار المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.