الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برواتب مجزية.. «القوى العاملة» تعلن توافر 20 فرصة عمل جديدة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر 20 فرصة عمل جديدة، بإحدى الأمن والحراسة، براتب يصل إلى 2850 جنيها.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 وظيفة لفرد أمن، كما لا يشترط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وذلك من الجنسين، وبراتب 2860 جنيها، حتى سن 45 سنة.

وأكدت الشركة أن دوام العمل يكون 12 ساعة وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف ألا يزيد عمره علي 45 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 2624093، والتواصل مع المدير المسئول مينا نبيل، أو التوجه لمقر الشركة في  10 شارع متولي الشعراوي مساكن شيراتون عتاقة.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 1406 فرص عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5000 جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الدقهلية، السويس، الغربية، أسيوط، الشرقية، الإسكندرية، دمياط، المنوفية، القليوبية، وقنا.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي وزارة القوى العاملة القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيس مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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