الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لينك صندوق التمويل العقارى.. الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومى 2021

التمويل العقاري
التمويل العقاري

ارتفعت مؤشرات البحث عن صندوق التمويل العقاري والاستعلام عن لينك حالة الطلب بالرقم القومي، ويوفر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، العديد من الخدمات وهي مركز خدمة المواطنين والإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي، ووظائف خالية، ونتائج الفرز والتظلمات، وحجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة، وإحصائيات الموقع، والمناقصات. 

وخلال التقرير التالي يتعرف المواطنون على كيفية الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، وتطرح وزارة الإسكان العديد من الوحدات السكنية في مختلف المناطق على مستوى المحافظات في كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين المصريين الذين يستحقون الدعم، وكافة الأسر محدودى ومتوسطي الدخل، عن طريق توفير شقق إسكان اجتماعي لهم.

 

لينك صندوق التمويل العقاري والاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي 2021

لديكم خلال الخطوات التالية لكيفية الدخول على الموقع الإلكتروني لـ« صندوق التمويل العقاري»، والاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، كما هو موضح بالتالي: 

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي https://cservices.shmff.gov.eg/.

- ثم الدخول على أيقونة الإسكان الاجتماعى ووحدات دار مصر وسكن مصر وجنة. 

- كتابة الرقم القومي للمواطن الذي يهدف الاستعلام، والمكون من 14 رقمًا الموجود في شهادة الميلاد. 

- ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي. 

- بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول. 

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وقدم موقع «الدستور» كافة المعلومات عن الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكيفية الدخول على الموقع والاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، ويوجد بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي عدد المسجلين على الموقع، وخدمة تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وخدمة تعديل من دور إلى دور، وخدمة طلب رفع/ إستكمال المستندات الأساسية، خدمة تصحيح البيانات، خدمة نقل الشقة باسم الورثة، خدمة تقديم إفادة مخالصة سداد القرض، طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وعدد المتقدمين للوظائف. 

صندوق التمويل العقاري دعم التمويل العقاري الإسكان الاجتماعى المناقصات حجز وحدات حالة الطلب بالرقم القومي 2021 استعلام عن حالة الطلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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